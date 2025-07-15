Президент Бразилии издал указ об ответных мерах на пошлины Трампа

Разработка указа, регулирующего закон об экономической взаимности, стала одним из первых шагов, предпринятых бразильским правительством после объявления Трампа о введении пошлин. О планах ввести 50-процентные пошлины для Бразилии американский президент уведомил бразильского лидера, отправив ему письмо, которое позднее опубликовал в своей соцсети. Трамп обвинил Лулу да Силву в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару, которого в Бразилии обвиняют в попытке переворота. Американское посольство назвало дело против Болсонару политическим преследованием, на что МИД Бразилии потребовал разъяснений.