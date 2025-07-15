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В ЦИК Молдовы сообщили, какие партии смогут участвовать в парламентских выборах

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы опубликовала список партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября.

Источник: Sputnik.md

Из 66 политических партий, зарегистрированных в Молдове, на сегодняшний день только 25 представили в Агентство госуслуг (ASP) необходимые сведения о своем составе и руководстве, сообщили в Центризбиркоме.

Речь идет о следующих партиях и движениях:

  1. Альянс «Молдаване»;
  2. Национальное альтернативное движение (MAN);
  3. Партия совместного действия — Гражданский конгресс;
  4. Партия развития и консолидации Молдовы;
  5. Партия «Великая Молдова» (Moldova mare);
  6. Партия «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei);
  7. Европейская cоциал-демократическая партия;
  8. Национальная молдавская партия;
  9. «Наша партия»;
  10. Партия социалистов (ПСРМ);
  11. Партия «Действие и солидарность» (PAS);
  12. Современная демократическая партия Молдовы;
  13. Партия национального воссоединения «Дома»;
  14. Республиканская партия Молдовы.
  15. Партия «Мы»;
  16. Национал-либеральная партия;
  17. Партия «Демократия дома»;
  18. Лига городов и сел;
  19. Христианско-социальный союз Молдовы;
  20. Центристский союз Молдовы;
  21. Народная партия Республики Молдова;
  22. Альянс либералов и демократов за Европу;
  23. Партия «За людей, природу и животных»;
  24. Партия «За будущее Молдовы»;
  25. Движение Respect Moldova.

В ЦИК уточнили, что к участию в выборах допускаются политические партии, представившие в ASP до даты начала избирательного периода информацию о количестве членов политформирования и их номинальный перечень, данные о председателях, их заместителях, членах центральных исполнительных органов.

По информации Центризбиркома, заявления, поданные в ASP еще 14 политсилами, сейчас находятся в стадии изучения, после чего будут принято решение об их регистрации.

Отдельно ЦИК упомянула партии «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Возрождение», в отношении которых на данный момент идут судебные процессы об ограничении их деятельности или роспуске формирований.