В ЦИК Молдовы сообщили, какие партии смогут участвовать в парламентских выборах

Из 66 политических партий, зарегистрированных в Молдове, на сегодняшний день только 25 представили в Агентство госуслуг (ASP) необходимые сведения о своем составе и руководстве, сообщили в Центризбиркоме.
Речь идет о следующих партиях и движениях:
- Альянс «Молдаване»;
- Национальное альтернативное движение (MAN);
- Партия совместного действия — Гражданский конгресс;
- Партия развития и консолидации Молдовы;
- Партия «Великая Молдова» (Moldova mare);
- Партия «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei);
- Европейская cоциал-демократическая партия;
- Национальная молдавская партия;
- «Наша партия»;
- Партия социалистов (ПСРМ);
- Партия «Действие и солидарность» (PAS);
- Современная демократическая партия Молдовы;
- Партия национального воссоединения «Дома»;
- Республиканская партия Молдовы.
- Партия «Мы»;
- Национал-либеральная партия;
- Партия «Демократия дома»;
- Лига городов и сел;
- Христианско-социальный союз Молдовы;
- Центристский союз Молдовы;
- Народная партия Республики Молдова;
- Альянс либералов и демократов за Европу;
- Партия «За людей, природу и животных»;
- Партия «За будущее Молдовы»;
- Движение Respect Moldova.
В ЦИК уточнили, что к участию в выборах допускаются политические партии, представившие в ASP до даты начала избирательного периода информацию о количестве членов политформирования и их номинальный перечень, данные о председателях, их заместителях, членах центральных исполнительных органов.
По информации Центризбиркома, заявления, поданные в ASP еще 14 политсилами, сейчас находятся в стадии изучения, после чего будут принято решение об их регистрации.
Отдельно ЦИК упомянула партии «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Возрождение», в отношении которых на данный момент идут судебные процессы об ограничении их деятельности или роспуске формирований.