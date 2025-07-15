Попытка военного мятежа в Турции в 2016 году. Как это было

В стране решением президента после путча ввели режим чрезвычайного положения. Участников мятежа арестовывали. Только среди высокопоставленных чиновников Анкары были задержаны 44 человека. Масштабные чистки устроили в Минобороны. Из ВС и жандармерии были уволены более 3,7 тыс. человек, в том числе девять генералов и адмиралов. Восемь военных — участников путча сбежали в Грецию на вертолете. Афины отказали Анкаре в экстрадиции мятежников. Десятки турецких военных запросили убежище в ФРГ. В министерствах и ведомствах страны уволили порядка 100 тыс. служащих, лояльных к путчистам. Турецкие власти закрыли более 100 СМИ, лишили лицензий 29 издательств, лишили аккредитации более 330 журналистов.