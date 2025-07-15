Попытка военного мятежа в Турции в 2016 году. Как это было

Переворот в Турции пытались осуществить представители командования Военно-воздушных сил и жандармерии. Старт путча мятежники первоначально назначили на 03:00 16 июля, но начало операции пришлось перенести на поздний вечер 15 июля, так как о нем стало известно Национальной разведывательной организации Турции.
Путчисты напали на здание генштаба, управления полиции, МВД в Анкаре. Кроме того, участники мятежа совершили авианалет на парламент и резиденцию турецкого лидера в столице страны. Перестрелки также происходили в Стамбуле.
Реджеп Тайип Эрдоган во время начала мятежа отдыхал на курорте в Мармарисе. В город на побережье Средиземного моря на вертолетах прибыла группа захвата путчистов, которые намеревались схватить президента. Военные спустились по тросам с винтокрылых машин к зданию отеля, где жил Эрдоган, и встретили сопротивление охраны. Турецкий лидер успел уехать.
Эрдоган отправился на самолете из Мармариса в Стамбул. Военные летчики, участвующие в мятеже, подняли в воздух истребители F-16. Однако пилоты не осмелились открыть огонь по авиалайнеру главы государства.
Президент Турции, как только прибыл в аэропорт Стамбула, обратился к гражданам страны. Он рассказал о попытке путча и призвал всех своих сторонников выйти на улицы.
Почти одновременно с этим путчисты объявили, что теперь власть в стране находится в их руках, а правительство и президент отстранены. Мятежники также раскрыли цель свержения Эрдогана — военные намеревались восстановить в стране конституционный порядок и обеспечить соблюдение свобод и прав человека.
На призыв Реджепа Тайипа Эрдогана откликнулись тысячи людей. Противники военных мятежников вышли на улицу. Путчисты вступали с ними в перестрелки.
Попытка военного переворота завершилась неудачей организаторов. Военные начали сдаваться утром 16 июля. Власти страны обвинили в организации путча оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживал в США. Эрдоган обратился к американскому президенту Бараку Обаме с просьбой выдать зачинщика переворота. Гюлен опроверг обвинения и заявил, что не поддерживал мятеж.
В стране решением президента после путча ввели режим чрезвычайного положения. Участников мятежа арестовывали. Только среди высокопоставленных чиновников Анкары были задержаны 44 человека. Масштабные чистки устроили в Минобороны. Из ВС и жандармерии были уволены более 3,7 тыс. человек, в том числе девять генералов и адмиралов. Восемь военных — участников путча сбежали в Грецию на вертолете. Афины отказали Анкаре в экстрадиции мятежников. Десятки турецких военных запросили убежище в ФРГ. В министерствах и ведомствах страны уволили порядка 100 тыс. служащих, лояльных к путчистам. Турецкие власти закрыли более 100 СМИ, лишили лицензий 29 издательств, лишили аккредитации более 330 журналистов.
Путч «ударил» по экономике страны. Потери превысили 300 млрд турецких лир.
Несколько лет после попытки военного переворота продолжались суды над мятежниками. Среди высокопоставленных обвиняемых был бывший главнокомандующий ВС Турции генерал Акын Озтюрк. Турецкие СМИ утверждали, что он должен был занять место Эрдогана в случае успеха путчистов.
С 2017 года каждое 15 июля в стране проходит день памяти погибших в результате попытки военного мятежа.