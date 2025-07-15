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Токаев утвердил поправки в налоговое законодательство

15 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет”».

Источник: Akorda

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».

Akorda

Документ направлен на актуализацию норм, устранение дублирующихся положений и внедрение точечных налоговых мер. Поправки также затрагивают другие законодательные акты в сферах ЖКХ, предпринимательства и водных ресурсов.

Текст Закона публикуется в печати.