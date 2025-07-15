Токаев утвердил поправки в налоговое законодательство

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».