Токаев утвердил поправки в налоговое законодательство

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».
Документ направлен на актуализацию норм, устранение дублирующихся положений и внедрение точечных налоговых мер. Поправки также затрагивают другие законодательные акты в сферах ЖКХ, предпринимательства и водных ресурсов.
Текст Закона публикуется в печати.