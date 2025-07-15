Песков: от Рютте не слышали блестящих исторических сравнений, как от Мединского

«[Владимир] Путин не прислал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы [Трамп] вместе с [госсекретарем] Марко Рубио и [спецпосланником США] Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал генсек НАТО.