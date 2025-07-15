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Опрос показал, что жители Молдавии считают важным для политиков и партий

КИШИНЕВ, 15 июл — РИА Новости. Только 7,1% жителей Молдавии хотят, чтобы партии ставили евроинтеграцию на первое место, таковы результаты соцопроса, представленные компанией ATES Research Group.

Источник: Sputnik

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) с 2021 года открыто сделали ставку на сближение с Евросоюзом. В 2022 году Молдавии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, а летом 2024 года начались официальные переговоры о вступлении. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46% граждан, голосовавших на территории Молдавии, поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

«Касательно приоритетов политиков и политических партий, наибольшее значение для избирателей имеют защита интересов простых людей (21,5%), борьба с коррупцией (17,8%) и честность с прозрачностью (15,1%). О необходимости партиям иметь проевропейские взгляды, в самую первую очередь, заявили лишь 7,1% респондентов», — отметила в ходе презентации опроса директор социологической компании ATES Research Group Вероника Атеш.

Среди других приоритетных качеств партий граждане отметили опыт в управлении (8,4%), поддержку образования (4,9%) и продвижение христианских и традиционных ценностей (5,3%).

В числе основных проблем респонденты назвали бедность, инфляцию и коррупцию. Только 25% заявили, что живут хорошо, более половины оценивают свое экономическое положение как «среднее». При этом 30% выразили оптимизм относительно улучшения уровня жизни в следующем году.

Опрос проводился с 28 июня по 7 июля 2025 года среди 1032 респондентов в 332 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность составляет 3%.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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