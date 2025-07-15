Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) с 2021 года открыто сделали ставку на сближение с Евросоюзом. В 2022 году Молдавии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, а летом 2024 года начались официальные переговоры о вступлении. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46% граждан, голосовавших на территории Молдавии, поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.