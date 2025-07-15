В Белом доме отрицают, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве

В американской администрации добавили, что глава государства продолжает неустанно работать над завершением конфликта на Украине.
Как утверждало FT, глава Белого дома рассматривает удары по Москве и Петербургу как часть стратегии «заставить россиян почувствовать боль» и «вынудить сесть за стол переговоров».
Незадолго до выхода статьи в Financial Times, газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Трамп якобы спросил, почему Зеленский не бьет по российской столице. В ответ глава киевского режима попросил оружие.
Ультиматум Трампа
В понедельник глава президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, если Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа.