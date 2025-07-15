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Цена будет высокой: ПАС рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в Закон об адвокатуре Молдовы — мнение

Изменения были приняты без консультаций с профессиональным сообществом, нарушая принципы взаимодействия власти с либеральными профессиями.

Источник: Комсомольская правда

Тэнасе: ПДС заплатит политическую цену за изменения в Закон об адвокатуре.

Правящая партия рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в Закон об адвокатуре. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе, сообщает ipn.md. По словам Тэнасе, изменения были приняты без консультаций с профессиональным сообществом, нарушая принципы взаимодействия власти с либеральными профессиями.

«Адвокаты — свободные люди, их невозможно подчинить. Существуют чёткие правила: никаких решений о нас — без нас», — отметил он.

Экс-глава КС назвал процесс принятия закона нетранспарентным и «лишенным легитимности». Он раскритиковал тот факт, что инициатива была выдвинута депутатом, не имеющим авторитета в юридической среде, и за один день прошла как через парламентскую комиссию, так и через голосование. Тэнасе также выразил мнение, что последствия таких действий коснутся всей партии, а не только авторов законопроекта.

«Пять тысяч адвокатов, их семьи, стажеры — вряд ли захотят голосовать за ПДС после всего этого. В этом не Путин виноват, а глупость и полное пренебрежение к диалогу в обществе», — добавил он.

А в это время, Совет Союза адвокатов объявил о начале всеобщей забастовки адвокатов с 15 июля 2025 года и до проведения чрезвычайного Съезда адвокатов.

По информации объединения правозащитников — это решение стало результатом утверждения Парламентом Республики Молдова поправки к проекту Закона № 244/2025 о внесении изменений в Закон № 1260/2002 об адвокатуре, которая грубо ущемляет независимость, свободу и автономию профессии адвоката, а также право адвокатов избирать и быть избранными.

Прерывать забастовку, согласно решению коллегии адвокатов, ее члены могут в нескольких случаях:

— действия по задержанию;

— рассмотрение ходатайств о применении/продлении мер пресечения в виде ареста, домашнего ареста и судебного контроля;

— помещения в государственную опеку иностранных граждан и лиц без гражданства;

— судебные дела о насилии в семье;

— судебные дела с участием несовершеннолетних.

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