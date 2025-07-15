Цена будет высокой: ПАС рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в Закон об адвокатуре Молдовы — мнение

Экс-глава КС назвал процесс принятия закона нетранспарентным и «лишенным легитимности». Он раскритиковал тот факт, что инициатива была выдвинута депутатом, не имеющим авторитета в юридической среде, и за один день прошла как через парламентскую комиссию, так и через голосование. Тэнасе также выразил мнение, что последствия таких действий коснутся всей партии, а не только авторов законопроекта.