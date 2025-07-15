Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию американским коллегам, в том числе на встрече в рамках мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Тогда госсекретарь США Марко Рубио услышал от Лаврова предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Рубио тогда говорил, что идеи и комментарии после встречи он вернет «в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений».