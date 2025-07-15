Лавров заявил, что Трампу могли не доложить позицию России по Украине

По словам Лаврова, российская сторона неоднократно разъясняла свою позицию американским коллегам, в том числе на встрече в рамках мероприятий АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Тогда госсекретарь США Марко Рубио услышал от Лаврова предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Рубио тогда говорил, что идеи и комментарии после встречи он вернет «в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений».
«И если наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах, на мероприятиях АСЕАН, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу, трудно судить, что за этим стоит», — отметил министр иностранных дел России.
Накануне, 14 июля, Дональд Трамп заявил, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. В этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%.
Сергей Лавров подчеркнул, что формат переговоров «не исчерпан». Предложенный Россией третий раунд переговоров, который должен был начаться с 22 июня, «до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, в каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы», — объяснил МИД России.
А ультиматум Трампа о возможных последствиях для России, если за 50 дней она не договорится с Украиной о прекращении огня, Лавров прокомментировал русской пословицей «Не рой другому яму».