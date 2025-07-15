Эксперт оценил риски передачи Киеву Tomahawk

Он уточнил, что американский президент Дональд Трамп исключил высокоточные дозвуковые крылатые ракеты большой дальности из перечня вооружений для формирования военного пакета помощи Киеву. Эксперт добавил, что при этом Пентагон готовит к отправке ВСУ ракеты ATACMS с радиусом действия в 300 км, которые способны достичь Воронежа, пишет «Лента.ру».
«С Tomahawk другая история — они могут долететь хоть до Москвы и Питера, хоть до Урала. Это более современные ракеты с очень большой дальностью», — объяснил Глазунов.
Эксперт акцентировал внимание на том, что американский президент не внес Tomahawk в перечень вооружения для украинцев. Глазунов предположил, что это произошло из-за того, что российская сторона при переговорах предупредила, что передача дальнобойных ракет недопустима. «Может, сказали, что передача этих ракет станет объявлением войны России», — предположил эксперт.
Глазунов считает, что Tomahawk не появится в арсенале ВСУ, так как Вашингтон не планирует воевать с Москвой.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант предоставления Киеву разрешения атаковать российские территории с использованием ракет ATACMS. В Пентагоне готовят отправку на Украину дополнительной партии ракет к комплексам.