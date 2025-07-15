Эксперт оценил риски передачи Киеву Tomahawk

Эксперт акцентировал внимание на том, что американский президент не внес Tomahawk в перечень вооружения для украинцев. Глазунов предположил, что это произошло из-за того, что российская сторона при переговорах предупредила, что передача дальнобойных ракет недопустима. «Может, сказали, что передача этих ракет станет объявлением войны России», — предположил эксперт.