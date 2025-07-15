Лавров: РФ действительно хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа о 50 днях

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве хотят понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях для урегулирования украинского конфликта. В свою очередь в Кремле считают, что Киев воспринимает слова американского лидера как сигнал для продолжения конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Что думают в Москве об ультиматуме Трампа — в материале «Газеты.Ru».