РИАН: Экс-глава самарского ГУ МЧС Олег Бойко не отрицал факта получения взяток

Бывший начальник главного управления МЧС по региону, генерал-майор Олег Бойко, не стал отрицать факт получения денег. Он заявил, что признаёт объективную сторону обвинений, но свою позицию по делу озвучит позже, сообщают РИА Новости.
По данным следствия, общая сумма взяток составила 73 миллиона рублей. Напомним, Бойко был задержан 18 декабря 2023 года и помещён в СИЗО на время расследования.
Помимо Олега Бойко, также задержали и руководителей «Витязя» Яна Гущина и Елену Тютюнник. Во время обысков нашли черную бухгалтерию с доказательствами передачи взяток.
Ранее мы писали, что самарская компания «Дженоекс Групп» приобрела долг «Дальнегорского ГОКа» за 170 млн рублей, хотя его стоимость составляла 257,2 млн. В 2024 году она заработала 4,5 млн рублей. Ранее компания не вела бизнес в Приморском крае.