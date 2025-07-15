РИАН: Экс-глава самарского ГУ МЧС Олег Бойко не отрицал факта получения взяток

Ранее мы писали, что самарская компания «Дженоекс Групп» приобрела долг «Дальнегорского ГОКа» за 170 млн рублей, хотя его стоимость составляла 257,2 млн. В 2024 году она заработала 4,5 млн рублей. Ранее компания не вела бизнес в Приморском крае.