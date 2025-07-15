ЕС снова не смог принять 18-й пакет антироссийских санкций

По словам Сийярто, во время встречи представитель одной из стран констатировал, что предыдущие 17 санкционных пакетов цели не достигли. Министр не назвал его имя, но указал, что персона представляет «одну из самых крупных и могущественных стран ЕС».
18-й по счету пакет санкций снижает потолок для цен на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель. В списке ограничений также — запрет на эксплуатацию «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».
Очередной пакет запретных мер в отношении России делегаты стран ЕС обсуждали уже в четвертый раз. Ранее Словакия трижды блокировала его принятие. Глава словацкого правительства Роберт Фицо объяснил отказ одобрять 18-й пакет санкций отсутствием гарантий поставок энергоносителей от Еврокомиссии. Премьер-министр считает, что ограничения, предусмотренные очередным списком рестрикций, могут привести к проблемам с газоснабжением, росту цен и экономическим потерям из-за вероятного неисполнения контрактных обязательств перед «Газпромом».
В декабре 2022 года страны G7 определили потолок цен на российскую нефть. В феврале 2023 года ограничения на цену ввели также в отношении российского дизтоплива. Россия ответила запретом на поставки нефти и нефтепродуктов по договорам, которые учитывают ценовой потолок.