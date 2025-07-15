Мэр Иркутского района ответил критикам словами «К вам придут» из-за скандала с дочерью в США

В своем обращении к оппонентам Фролов подчеркнул, что они «нарушили негласный закон — никогда не трогать семью и детей». Он также открыто пригрозил, что «безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны», чтобы «поговорить по существу» об ущербе, причиненном стране и Иркутской области. Более того, глава района обвинил критиков в прямом финансировании ВСУ, утверждая, что их средства, направленные на «заказ постов беглым администраторам», фактически идут на закупку украинских ракет и беспилотников.