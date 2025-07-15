Мэр Иркутского района ответил критикам словами «К вам придут» из-за скандала с дочерью в США

Глава Иркутского района Леонид Фролов пригрозил своим оппонентам и «пятой колонне» после того, как его дочь оказалась в центре скандала из-за постов, восхваляющих США. Об этом сообщает RTVI.
Скандал разгорелся 13 июля после публикации ведущего «Радио КП» Ивана Панкина. Он выложил пост с фото из соцсетей дочери Фролова Екатерины и ее мужа Рубена Казаряна, где они демонстрировали роскошный образ жизни с поездками в США и на Мальдивы. Панкин указал на несоответствие такого поведения публичной поддержке мэром специальной военной операции.
В своих постах Екатерина Фролова называла США «страной, в которую мечтаешь вернуться снова и снова», а ее супруг охарактеризовал «весь цивилизованный мир» как «пробник Америки». По словам Панкина, это вызвало возмущение, так как происходит на фоне гибели российских солдат от американских боеприпасов, что является «оскорблением каждой матери, каждого отца, каждого пацана». После этого аккаунты Фроловой и Казаряна в Instagram* были закрыты.
Позицию Панкина поддержали ряд военкоров, включая телеграм-канал «Операция V: Военкоры России», которые назвали действия семьи мэра «предательством» и потребовали от главы Иркутской области Игоря Кобзева «решительных действий». К губернатору также обратились жители региона, выражая недоумение по поводу того, что «у власти стоят предатели РФ».
Сам Леонид Фролов прокомментировал ситуацию 15 июля. Он назвал претензии «потоками клеветы» и «бредом», который «перешел все границы», затронув его семью и «священную тему СВО». Фролов заявил, что «релоканты-уклонисты», строчащие «грязные посты» из-за границы, не смогут «вбить клин» в единство региона. Мэр подчеркнул, что его племянник находится в зоне СВО, а сам он активно помогает фронту.
В своем обращении к оппонентам Фролов подчеркнул, что они «нарушили негласный закон — никогда не трогать семью и детей». Он также открыто пригрозил, что «безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны», чтобы «поговорить по существу» об ущербе, причиненном стране и Иркутской области. Более того, глава района обвинил критиков в прямом финансировании ВСУ, утверждая, что их средства, направленные на «заказ постов беглым администраторам», фактически идут на закупку украинских ракет и беспилотников.
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