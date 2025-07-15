ЕС ввел санкции против молдавского блока «Победа»

Сообщается, что в ЕС считают фигурантов причастными либо к распространению недостоверной информации, либо к якобы «подрыву демократии» в Молдавии.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока «Победа» указывается, что блок «подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике». В числе обвинений против «Победы» также указывается его «связь с Иланом Шором».
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и «Культурно-образовательный центр Молдовы». В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер «Победы» Вадим Грозаву.