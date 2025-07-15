ЕС ввел санкции против молдавского блока «Победа»

В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока «Победа» указывается, что блок «подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике». В числе обвинений против «Победы» также указывается его «связь с Иланом Шором».