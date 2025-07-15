Reuters: неявка Бессента и напряженность между США и БРИКС могут осложнить встречу G20 в Дурбане

То, что крупнейшая экономика мира не была представлена за столом переговоров… ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность G20.
На его взгляд, отсутствие Бессента указывает на намерение США сократить состав G20 и «вернуться к истокам», когда в следующем году они будут председательствовать в этой группе.
Усложняют ситуацию угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины для стран БРИКС, учитывая, что восемь членов G20 входят в этот блок.
«G20 была основана на предположении, что все крупнейшие экономики мира заинтересованы в стабильной, относительно открытой глобальной экономике. Но Трампа не волнует стабильность, и он стремится к более закрытой глобальной экономике», — полагает Брэд Сетсер из Совета по международным отношениям.
* Атлантический совет признан в РФ нежелательной организацией