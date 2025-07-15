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Reuters: неявка Бессента и напряженность между США и БРИКС могут осложнить встречу G20 в Дурбане

Очередная неявка министра финансов США Скотта Бессента, тарифные угрозы Дональда Трампа и растущая напряженность в отношениях между США и странами БРИКС осложнят встречу глав финансовых ведомств G20, которая состоится на этой неделе в южноафриканском Дурбане, считает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает издание, ряд ключевых представителей мировой финансовой сферы, включая Бессента, пропустили февральскую встречу министров финансов и представителей центральных банков G20 в Кейптауне, что уже вызвало вопросы о способности решать насущные глобальные проблемы в таком формате.

То, что крупнейшая экономика мира не была представлена за столом переговоров… ставит под сомнение долгосрочную жизнеспособность G20.

Джош Липски
председатель центра геоэкономики Атлантического совета*

На его взгляд, отсутствие Бессента указывает на намерение США сократить состав G20 и «вернуться к истокам», когда в следующем году они будут председательствовать в этой группе.

Усложняют ситуацию угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины для стран БРИКС, учитывая, что восемь членов G20 входят в этот блок.

Такое «дублирование» указывает на появление конкурирующих форумов на фоне того, что возглавляемые Западом международные организации столкнулись с проблемами доверия.

«G20 была основана на предположении, что все крупнейшие экономики мира заинтересованы в стабильной, относительно открытой глобальной экономике. Но Трампа не волнует стабильность, и он стремится к более закрытой глобальной экономике», — полагает Брэд Сетсер из Совета по международным отношениям.

* Атлантический совет признан в РФ нежелательной организацией

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