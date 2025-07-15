Reuters: неявка Бессента и напряженность между США и БРИКС могут осложнить встречу G20 в Дурбане

«G20 была основана на предположении, что все крупнейшие экономики мира заинтересованы в стабильной, относительно открытой глобальной экономике. Но Трампа не волнует стабильность, и он стремится к более закрытой глобальной экономике», — полагает Брэд Сетсер из Совета по международным отношениям.