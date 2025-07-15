Вячеслав Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО

К главе региона через официальную страницу ВКонтакте обратилась жительница Ставропольского района, супруга военнослужащего. Ее муж, проявивший храбрость и самоотверженность на поле боя (за что и был удостоен Георгиевским Крестом), столкнулся с правовой коллизией при реализации своего права на землю.