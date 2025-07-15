Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт

Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в «политически подчиненную структуру», подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, — запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством ПДС на фоне завершения мандата действующего состава парламента.
«Правящая партия рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в закон “Об адвокатуре”. Изменения были приняты без консультаций с профессиональным сообществом, нарушая принципы взаимодействия власти с либеральными профессиями. Существуют четкие правила: никаких решений о нас без нас. Процесс принятия закона был нетранспарентным и лишенным легитимности», — сказал Тэнасе журналистам.
По словам бывшего главы КС, инициатива была выдвинута депутатом, который не имеет авторитета в правовой среде. В течение одного дня она была рассмотрена парламентскими комиссиями, а также вынесена на голосование на заседании парламента, уточнил Тэнасе. Последствия таких действий коснутся всей партии, а не только авторов законопроекта, отметил экс-глава конституционного суда. 5 тысяч адвокатов, их семьи, стажеры вряд ли захотят голосовать за ПДС после таких решений, добавил Тэнасе.
Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.