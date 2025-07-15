Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт

Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в «политически подчиненную структуру», подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, — запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством ПДС на фоне завершения мандата действующего состава парламента.