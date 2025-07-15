Times of Israel: правительство Нетаньяху дало трещину из-за споров о призыве в армию

Депутаты пообещали покинуть все занимаемые посты в правительстве и кнессете. Раскол в правительстве произошел из-за нежелания представить законопроект, освобождающий студентов иешивы (еврейское религиозное учебное заведение, специализирующееся на изучении Торы и Талмуда. — Прим. ред.) от военной службы. Ранее Верховный суд Израиля вынес знаменательное решение о том, что больше не существует правовой базы для продолжения многолетней практики по полному освобождению студентов иешивы от службы в армии.