Times of Israel: правительство Нетаньяху дало трещину из-за споров о призыве в армию

Согласно статье, ультраортодоксальные фракции «Дегель ха-Тора» и «Агудат-Исраэль» в понедельник заявили, что покинут правительство Биньямина Нетаньяху на фоне кризиса с законом о призыве. Вместе они образуют парламентский блок «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы») и имеют семь депутатских мандатов в 120-местном парламенте.
Депутаты пообещали покинуть все занимаемые посты в правительстве и кнессете. Раскол в правительстве произошел из-за нежелания представить законопроект, освобождающий студентов иешивы (еврейское религиозное учебное заведение, специализирующееся на изучении Торы и Талмуда. — Прим. ред.) от военной службы. Ранее Верховный суд Израиля вынес знаменательное решение о том, что больше не существует правовой базы для продолжения многолетней практики по полному освобождению студентов иешивы от службы в армии.
Кроме того, покинуть правительство намеревается еще одна ортодоксальная партия ШАС. Она обладает 11 мандатами и, как сообщается, пригрозила уйти из правительства в течение нескольких дней (до 27 июля, когда в кнессете начнутся летние каникулы), если в вопросе призыва на военную службу не будет достигнуто никакого прогресса.
Один из членов «Дегель ха-Тора» заявил, что «следующие несколько часов будут последними, которые могут спасти премьер-министра».
Тем не менее телеканал Kan сообщил, что ШAC и «Яхадут ха-Тора» пока не намерены настаивать на отставке правительства. Пока они планируют продолжить добиваться принятия законодательства, которое за последний год сделали краеугольным камнем своей политики.
Ультраортодоксальные партии 12 июня объявили, что «были достигнуты договоренности относительно принципов закона, сохраняющего статус студентов иешивы», и добавили, что потребуется еще несколько дней для согласования итоговой версии. Однако на следующий день, 13 июня, Израиль нанес серию авиаударов по ядерной программе Ирана, развязав 12-дневную войну и отложив любое обсуждение законопроекта в кнессете.
Предстоящие трехмесячные каникулы в кнессете дадут Нетаньяху время для решения спорного вопроса с призывом, считает издание.