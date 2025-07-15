Последние зарубежные новости за 15 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Зарубежные СМИ бурно отреагировали на вчерашнее выступление американского лидера. Трамп объявил 50-дневный ультиматум России и пообещал поставлять Украине оружие через страны НАТО, что стало резким сдвигом в его политике, отмечают Axios и The Washington Post. СМИ считают это попыткой усилить давление на Путина. Однако The Atlantic указывает, что изменения скорее связаны с личной обидой Трампа, а не новым стратегическим курсом.