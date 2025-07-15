Последние зарубежные новости за 15 июля 2025 года: свежие события текущего дня

«Эскалация ради деэскалации»: зарубежные СМИ о заявлении Трампа по России
Зарубежные СМИ бурно отреагировали на вчерашнее выступление американского лидера. Трамп объявил 50-дневный ультиматум России и пообещал поставлять Украине оружие через страны НАТО, что стало резким сдвигом в его политике, отмечают Axios и The Washington Post. СМИ считают это попыткой усилить давление на Путина. Однако The Atlantic указывает, что изменения скорее связаны с личной обидой Трампа, а не новым стратегическим курсом.
WP: нейросеть Маска задействуют для обеспечения нацбезопасности США
Чат-бот Grok от компании Илона Маска будет использоваться Министерством обороны США. Контракт на сумму около $200 млн заключен также и с другими участниками проекта: Google, OpenAI и Anthropic. Пентагон рассчитывает применить ИИ в разведке, боевых действиях и корпоративных информационных системах.
Spiegel: в Европе разочаровались заявлением Трампа по РФ
Европейские политики сочли недостаточными пошлины и угрозы Трампа в адрес России. Spiegel отмечает, что обещание 100% тарифов не впечатлило ЕС из-за малых объёмов торговли.
TWZ: ВС Тайваня впервые отработали бои в метро Тайбэя
Военные Тайваня впервые использовали метро Тайбэя для отработки боевых действий в рамках масштабных учений. Бойцы с ракетами Stinger и гранатометами имитировали переброску сил и бой с противником в подземке.
Bloomberg: ответ ЕС на тарифы США затронет бурбон и автомобили
ЕС утвердил второй пакет возможных пошлин на товары из США на €72 млрд. В списке — самолеты, автомобили, бурбон и сельхозпродукция. Ограничения вступят в силу в том случае, если страны блока примут решение ответить на тарифную политику Трампа.