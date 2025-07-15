Во Франции планируют поднять налоги, чтобы сократить бюджетный дефицит

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, информирует РИА Новости.
«Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов», — сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в социальной сети Х.
Премьер-министр также предложил сделать рабочими два праздничных дня. «Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро», — заявил он, добавив, что «готов рассмотреть и другие варианты».
Помимо этого, Байру заявил, что в 2026 году пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции. -0-