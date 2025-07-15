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Лукашенко назначил спецпредставителя Беларуси по реализации договора о гарантиях безопасности в СГ

Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета назначен специальным представителем Республики Беларусь по вопросам реализации договора с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства от 6 декабря 2024 года.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета назначен специальным представителем Республики Беларусь по вопросам реализации договора с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства от 6 декабря 2024 года. Соответствующий указ № 276 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 15 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе определены основные задачи специального представителя и закреплена обязанность государственных органов и иных организаций оказывать ему содействие. -0-

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