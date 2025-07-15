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Чехия не будет участвовать в закупке американского оружия для Киева

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Фиала.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ, она помогает Украине другими способами. Об этом заявил во вторник изданию Publico чешский премьер Петр Фиала, информирует РИА Новости.

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Фиала.

Американский президент Дональд Трамп, ранее неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник, 14 июля, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По словам Трампа, США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. -0-

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