Чехия не будет участвовать в закупке американского оружия для Киева

Американский президент Дональд Трамп, ранее неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник, 14 июля, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По словам Трампа, США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. -0-