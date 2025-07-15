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«Поменял шило на мыло»: политолог раскрыл реальную причину отставки премьер-министра Украины Шмыгаля

Политолог Глазунов: Зеленский пытается оправдать свои неудачи отставкой Шмыгаля.

Источник: Комсомольская правда

Политолог Олег Глазунов считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский решил отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы переложить на него ответственность за неудачи в управлении страной. Об этом эксперт рассказал в беседе с Lenta.ru.

По мнению Глазунова, Зеленский давно планировал обновить состав правительства. Это нужно, чтобы отвлечь внимание общества от собственных ошибок в управлении и ситуации в зоне боевых действий. Политолог отметил, что смена кабинета министров не решит проблем, так как новое правительство вряд ли справится с текущими вызовами.

«Он просто меняет шило на мыло, выбирает очередное правительство, чтобы как-то поддержать надежду у граждан Украины на то, что новое правительство будет лучше и решит все проблемы», — подчеркнул эксперт.

360.ru напомнил, что Зеленский предложил Шмыгалю занять пост министра обороны Украины. Он заявил, что опыт премьер-министра будет полезен в этой должности, где сейчас сосредоточены ключевые задачи и большая ответственность.