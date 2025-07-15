«Поменял шило на мыло»: политолог раскрыл реальную причину отставки премьер-министра Украины Шмыгаля

По мнению Глазунова, Зеленский давно планировал обновить состав правительства. Это нужно, чтобы отвлечь внимание общества от собственных ошибок в управлении и ситуации в зоне боевых действий. Политолог отметил, что смена кабинета министров не решит проблем, так как новое правительство вряд ли справится с текущими вызовами.