Трамп предостерег Украину от атаки на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом президент США повторил, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».