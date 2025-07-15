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Трамп предостерег Украину от атаки на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом президент США повторил, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».

Источник: AP 2024

Трамп также добавил, что в нынешней ситуации он не находится ни на стороне Украины, ни на стороне России. «Я просто хочу остановить убийства», — заявил он.

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