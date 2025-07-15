Трамп предостерег Украину от атаки на Москву

Трамп также добавил, что в нынешней ситуации он не находится ни на стороне Украины, ни на стороне России. «Я просто хочу остановить убийства», — заявил он.
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