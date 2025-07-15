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Трамп сделал новое заявление об ударах по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен «целиться по Москве».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен «целиться по Москве». Такие слова американского лидера приводит агентство Reuters, которые прозвучали на фоне публикаций, что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп «призывал» к ударам по российской столице. Белый дом опроверг эти публикации, подчеркнув, что Трамп просто интересовался, есть ли у Киева такие возможности, но не призывал это делать.

«Я ни на чьей стороне, я хочу остановить убийства», — также отметил Трамп.

Он добавил, что «будет очень плохо», если в течение 50 дней не получится достичь соглашения о мирном урегулировании.

Накануне Трамп пригрозил, что через 50 дней может ввести пошлины в 100% против торговых партнеров России, если не будет остановки боевых действий. В Москве на это уже заявили, что Россия не воспринимает язык ультиматумов.

Читайте материал: «Путин сделает сильный ход после ультиматума Трампа».

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