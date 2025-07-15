Трамп сделал новое заявление об ударах по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен «целиться по Москве». Такие слова американского лидера приводит агентство Reuters, которые прозвучали на фоне публикаций, что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп «призывал» к ударам по российской столице. Белый дом опроверг эти публикации, подчеркнув, что Трамп просто интересовался, есть ли у Киева такие возможности, но не призывал это делать.