Каллас понадеялась на принятие новых санкций против России в среду

Обсуждение нового, 18-го по счету пакета санкций против России вышло на технический уровень, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выразив надежду на его согласование в среду.
«Завтра состоится обсуждение на техническом уровне. Я настроена оптимистично и надеюсь, что мы примем решение завтра», — сообщила Каллас журналистам.
Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новый пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит решения по ситуации с энергоносителями.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше