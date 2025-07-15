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Каллас понадеялась на принятие новых санкций против России в среду

Обсуждение нового, 18-го по счету пакета санкций против России вышло на технический уровень, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выразив надежду на его согласование в среду.

Обсуждение нового, 18-го по счету пакета санкций против России вышло на технический уровень, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, выразив надежду на его согласование в среду.

«Завтра состоится обсуждение на техническом уровне. Я настроена оптимистично и надеюсь, что мы примем решение завтра», — сообщила Каллас журналистам.

При этом на обсуждении сегодня главы МИД стран ЕС не смогли прийти к общему решению.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новый пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит решения по ситуации с энергоносителями.

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