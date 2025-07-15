Трамп стал увиливать от встречи с Владимиром Путиным: президент США дал странный ответ

Как следует из сообщения издания, все произошло во вторник, 15 июля. Тогда глава Белого дома традиционно общался с журналистами, и один из них поднял тему его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель СМИ уточнил, готов ли Трамп к подобному. Однако американский лидер внезапно стал увиливать. При этом готовность к личной встрече с российским коллегой он так и не подтвердил.