Трамп стал увиливать от встречи с Владимиром Путиным: президент США дал странный ответ

Президент США Дональд Трамп внезапно стал увиливать от встречи с главой России Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами, американский лидер не подтвердил готовность к диалогу в очном формате. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из сообщения издания, все произошло во вторник, 15 июля. Тогда глава Белого дома традиционно общался с журналистами, и один из них поднял тему его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель СМИ уточнил, готов ли Трамп к подобному. Однако американский лидер внезапно стал увиливать. При этом готовность к личной встрече с российским коллегой он так и не подтвердил.
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