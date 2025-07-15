«Я разочарован»: Трамп отказался подтвердить готовность к встрече с Путиным

ТАСС сообщает, что президент США Дональд Трамп не подтвердил в ответ на вопрос корреспондента агентства, что готов к встрече с российским лидером Владиром Путиным. Глава Белого дома заявил о разочаровании диалогом по Украине.
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