Трамп предостерег Зеленского: что он сказал

Информация от Reuters оказалась диаметрально противоположной той, что озвучивалась до этого. Как писал сайт KP.RU, накануне британское издание Financial Times со ссылкой на свои высокопоставленные источники опубликовало информацию о том, что американский президент якобы подначивал украинского политика во время одного из их телефонных разговоров в последнее время.