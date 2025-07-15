Трамп предостерег Зеленского: что он сказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не должен целиться по Москве. Об этом написало агентство Reuters.
«Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве», — говорится в материале.
Информация от Reuters оказалась диаметрально противоположной той, что озвучивалась до этого. Как писал сайт KP.RU, накануне британское издание Financial Times со ссылкой на свои высокопоставленные источники опубликовало информацию о том, что американский президент якобы подначивал украинского политика во время одного из их телефонных разговоров в последнее время.
В частности, как утверждает газета, 4 июля глава Белого дома уточнил у Зеленского, смогут ли ВСУ нанести удары по Москве или по Санкт-Петербургу. При этом источники издания заверили, что хозяин Овального кабинета якобы дал понять, что поддерживает эту идею, описывая стратегию как направленную на то, чтобы «заставить россиян почувствовать боль» и заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Белый дом, впрочем, опроверг информацию о том, что Трамп призывал ударить по Москве в диалоге с Зеленским.