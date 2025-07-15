Когда Украина сможет получить обещанное Трампом оружие

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о поставках новых вооружений Украине, при этом подчеркнул, что расходы на себя возьмут европейские союзники. Новое соглашение с НАТО он назвал выгодным для США, однако детали его реализации не уточнил. В отношении торговых партнеров России Трамп пригрозил введением 100% пошлин, если в течение 50 дней не удастся достичь мира на Украине.