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Когда Украина сможет получить обещанное Трампом оружие

США готовы в кратчайшие сроки передать европейским союзникам вооружение для последующей отправки на Украину, если страны НАТО согласятся закупить его в рамках ранее достигнутого соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Практические все оружие готово для немедленной отправки на Украину», — заявил один из собеседников газеты.

В публикации уточняется, что речь идет о вооружении из арсеналов США, а также о недавно произведенной технике — в том числе ЗРК Patriot, ракетах и боеприпасах.

По оценке NYT, объем возможной поставки помощи Украине может превзойти все предыдущие за три года. В пакет войдут 155-миллиметровые снаряды, ракеты JASSM или дальнобойные ракеты класса «воздух — земля». Германия, как сообщается, закупит три системы Patriot, Норвегия — одну.

Politico писала, что на реализацию плана Трампа по передаче оружия через страны НАТО могут уйти годы. Один из источников издания пояснил, что союзники уже не укладываются в сроки по предыдущим поставкам.

«Поэтому эти сделки либо станут приоритетными, либо им придется подождать пару лет перед поставкой», — пояснил источник издания.

Некоторые союзники США выразили недоумение в связи с заявлением Трампа. Представители двух стран НАТО сообщили журналистам, что их не информировали о деталях, и они не понимают, как именно будут участвовать в плане. США и союзникам еще предстоит договориться по основным вопросам поставок, отмечается в статье.

Тем временем Германия и США договорились о покупке двух систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Bloomberg. Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сделка была согласована с главой Пентагона «быстро и тихо». Германия также заинтересована в покупке комплекса Typhon.

Дания и Нидерланды также выразили готовность закупить американское оружие для Украины в рамках плана Трампа, пишет Le Monde. Министры иностранных дел этих стран подтвердили, что поддерживают проект по закупке американского оружия для Украины.

Однако военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что оперативно реализовать поставки в таких масштабах невозможно.

Производственный цикл изготовления одного комплекса Patriot составляет около двух лет. Этот срок требуется для того, чтобы полностью произвести, испытать, укомплектовать и поставить заказчику. Поэтому быстрого замещения изъятых ЗРК у европейских партнеров не получится.

Игорь Коротченко
военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о поставках новых вооружений Украине, при этом подчеркнул, что расходы на себя возьмут европейские союзники. Новое соглашение с НАТО он назвал выгодным для США, однако детали его реализации не уточнил. В отношении торговых партнеров России Трамп пригрозил введением 100% пошлин, если в течение 50 дней не удастся достичь мира на Украине.

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