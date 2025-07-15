Трамп ответил, на чьей он стороне в конфликте России и Украины: президент США хитрит

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о том, кого он поддерживает в конфликте России и Украины. Американский лидер заявил, что «остается на стороне человечества».
Очередное противоречивое заявление глава Белого дома выдал во вторник, 15 июля. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и те упомянули его последние высказывания о России. Как известно, слова Трампа были далеко не лестными. Он даже выставлял Москве ультиматум.
На фоне всего этого один из представителей СМИ поинтересовался, перешел ли Трамп на сторону Украины. Однако американский лидер так и не дал однозначного ответа. Он заявил, что остается «на стороне человечества».
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