Трамп ответил, на чьей он стороне в конфликте России и Украины: президент США хитрит

Очередное противоречивое заявление глава Белого дома выдал во вторник, 15 июля. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и те упомянули его последние высказывания о России. Как известно, слова Трампа были далеко не лестными. Он даже выставлял Москве ультиматум.