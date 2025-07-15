Увеличилось число пострадавших в результате террористической атаки ВСУ на Воронежскую область

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область ночью 15 июля увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее заявлялось о 24 пострадавших.
По словам главы региона, 14 гражданам потребовалась госпитализация, включая четырех несовершеннолетних, остальным помощь оказали амбулаторно.
«Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии. За ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин», — сообщил губернатор.
Ранее глава Воронежа сообщил, что в результате ночной атаки повреждения получили более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка, 14 автомобилей и частный дом.
Следственный комитет России возбудил по факту атаки БПЛА уголовное дело по статье «Теракт».
В Воронеже действует режим чрезвычайной ситуации.