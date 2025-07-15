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Польша передала Украине новый транш военной помощи

В МИД страны не раскрыли подробности относительно состава и стоимости данного пакета помощи.

Источник: Аргументы и факты

Польша предоставила Украине очередной транш военной поддержки. Об этом в ходе беседы с журналистами в Брюсселе сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

При этом министр не раскрыл подробности относительно состава и стоимости данного пакета помощи.

Однако Сикорский подчеркнул, что последние несколько поставок оценивались не менее чем в 100 миллионов евро каждая.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что может закрыть аэропорт в Жешуве, через который поставляется значительная часть военной помощи Украине, если Киев и его западные союзники продолжат рассматривать польскую территорию как «свою собственность».