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Каллас считает, что США должны частично оплачивать поставки оружия Украине

Глава евродипломатии сообщила, что власти ЕС постараются сделать «все, что могут» для приобретения вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила с заявлением, что США должны оплачивать часть расходов, связанных с передачей американского оружия Украине.

«Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. Мы бы хотели видеть распределение этих расходов (между Европой и США)», — заявил глава евродипломатии.

По ее словам, власти Евросоюза постараются сделать «все, что могут» для приобретения вооружений для Украины.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. По его словам, Украина получит американское вооружение, но платить за него придется странам Европы.

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