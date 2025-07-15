Каллас считает, что США должны частично оплачивать поставки оружия Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила с заявлением, что США должны оплачивать часть расходов, связанных с передачей американского оружия Украине.
«Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. Мы бы хотели видеть распределение этих расходов (между Европой и США)», — заявил глава евродипломатии.
По ее словам, власти Евросоюза постараются сделать «все, что могут» для приобретения вооружений для Украины.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. По его словам, Украина получит американское вооружение, но платить за него придется странам Европы.