Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, что произойдет через 50 дней

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами подтвердил, что введет против России пошлины и санкции, если за 50 дней не будет достигнуто урегулирование по Украине.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами подтвердил, что введет против России пошлины и санкции, если за 50 дней не будет достигнуто урегулирование по Украине.

По словам американского лидера, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение между Россией и Украиной, то «будет очень плохо».

«Посмотри за Путиным», — сказал глава Белого дома.

В ответ на уточняющий вопрос о том, что произойдет по истечению срока в 50 дней, Трам сказал, что будет готов ввести против России пошлины, а также санкции. При этом он не уточнил, какие именно санкции имеет ввиду.

Кроме этого, на вопрос журналиста российского агентства ТАСС о встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп не стал подтверждать готовность к ней, отметив, что разочарован диалогом по Украине.

Читайте материал: «Путин сделает сильный ход после ультиматума Трампа».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше