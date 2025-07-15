Трамп сказал, что через 50 дней будет готов ввести против РФ санкции и пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести санкции и пошлины против России. Однако не уточнил, какие именно.
В очередной противоречивой ситуации из-за собственного ультиматума американский лидер оказался во вторник, 15 июля. Тогда он общался с журналистами, и те попросили дать пояснения насчет выдвинутых России условий. Мешкать Трамп не стал. Поэтому сразу сказал, мол, через оговоренные 50 дней против РФ «будет готов» ввести санкции, а также различные пошлины. Правда, так и не уточнил, какие именно.
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