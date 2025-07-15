Трамп заявил, что он не занимает ни одну из сторон в украинском конфликте

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, передает агентство Reuters.
«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить кровопролитие», — заявил он.
Ранее Трамп рекомендовал Зеленскому не наносить удары по российской столице.
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