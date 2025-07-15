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Трамп заявил, что он не занимает ни одну из сторон в украинском конфликте

Президент США отметил, что хочет остановить конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, передает агентство Reuters.

«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить кровопролитие», — заявил он.

Ранее Трамп рекомендовал Зеленскому не наносить удары по российской столице.

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