Чехия отказалась помогать Украине с вооружением

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине — например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сказал он.
Напомним, предложение президента США Дональда Трампа о новой схеме передачи вооружений Украине через государства-члены НАТО вызвало замешательство в рядах союзников. Инсайдерские источники сообщают, что детали инициативы остаются неясными, а заявления американского лидера повергли в недоумение как Министерство обороны США, так и партнёров по Североатлантическому альянсу. По данным журналистов, конечные условия ещё согласуются.