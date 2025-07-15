Киев не получит ракеты, способные долететь до Москвы: Трамп выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп не собирается поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами.
Как известно, слухи о передаче Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет JASSM пошли на фоне резких высказываний Трампа в адрес России. Сразу после них появились разговоры о том, что ВСУ могут получить долгожданные боеголовки. Особенно сильно внимание было приковано к их радиусу действия. С помощью JASSM киевский режим мог бы ударить и по Москве, и по Санкт-Петербургу.
Однако Трамп развеял все надежды украинской стороны. Он заявил, что не будет поставлять ВСУ ракеты JASSM.
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