Киев не получит ракеты, способные долететь до Москвы: Трамп выступил с заявлением

Как известно, слухи о передаче Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет JASSM пошли на фоне резких высказываний Трампа в адрес России. Сразу после них появились разговоры о том, что ВСУ могут получить долгожданные боеголовки. Особенно сильно внимание было приковано к их радиусу действия. С помощью JASSM киевский режим мог бы ударить и по Москве, и по Санкт-Петербургу.