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В США извинились за Трампа, в России сократят срок обучения в школе: главные события на 15 июля

Дональд Трамп на самом деле не призывал Киев наносить удары по Москве, как об этом ранее заявляло издание Financial Times, сообщает KP.

Дональд Трамп на самом деле не призывал Киев наносить удары по Москве, как об этом ранее заявляло издание Financial Times, сообщает KP.RU. Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, опровергла заявления газеты, назвав материал Financial Times искажающим действительность. Напомним, 15 июля газета опубликовала статью, в которой анонимные источники заявляли журналистам, что якобы Трамп интересовался у Зеленского, есть ли возможность ударить по Москве и Санкт-Петербургу.

Более того, Левитт уверяет, что цель Трампа — разрешить конфликт на Украине как можно быстрее, а потому подобные заявления, о которых пишет FT, просто не имеют ничего общего с реальностью. Провокационные действия Украины не находят поддержки в Белом доме, заявляет Левитт.

На данный момент Россия не может точно сказать, что имел в виду Трамп, когда тот выдвинул условие о завершении конфликта за 50 дней. Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что американский президент и ранее озвучивал сроки по завершению украинского конфликта. Были и 24 часа, и 100 дней. Сейчас Москва пытается выяснить, что стоит за словами главы Белого дома.

Атака БПЛА Украины.

В результате атаки украинскими дронами по Воронежской области пострадали 24 человека, 22 из них находятся в Воронеже. Александр Гусев, губернатор региона, заявил, что среди тех, кто пострадал во время атаки, есть четверо несовершеннолетних, у них ранения различной тяжести.

Обучение в школе могут урезать.

В России идет обсуждение возможности возвращения к системе школьного образования длительностью 8 и 10 лет. Такая система весьма успешно действовала в СССР. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, выступил с инициативой сократить срок обучения в вузах на год. Пока что нельзя точно сказать, насколько реально воплощение такого предложения.

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