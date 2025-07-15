В США извинились за Трампа, в России сократят срок обучения в школе: главные события на 15 июля

Дональд Трамп на самом деле не призывал Киев наносить удары по Москве, как об этом ранее заявляло издание Financial Times, сообщает KP.RU. Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, опровергла заявления газеты, назвав материал Financial Times искажающим действительность. Напомним, 15 июля газета опубликовала статью, в которой анонимные источники заявляли журналистам, что якобы Трамп интересовался у Зеленского, есть ли возможность ударить по Москве и Санкт-Петербургу.
Более того, Левитт уверяет, что цель Трампа — разрешить конфликт на Украине как можно быстрее, а потому подобные заявления, о которых пишет FT, просто не имеют ничего общего с реальностью. Провокационные действия Украины не находят поддержки в Белом доме, заявляет Левитт.
На данный момент Россия не может точно сказать, что имел в виду Трамп, когда тот выдвинул условие о завершении конфликта за 50 дней. Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что американский президент и ранее озвучивал сроки по завершению украинского конфликта. Были и 24 часа, и 100 дней. Сейчас Москва пытается выяснить, что стоит за словами главы Белого дома.
Атака БПЛА Украины.
В результате атаки украинскими дронами по Воронежской области пострадали 24 человека, 22 из них находятся в Воронеже. Александр Гусев, губернатор региона, заявил, что среди тех, кто пострадал во время атаки, есть четверо несовершеннолетних, у них ранения различной тяжести.
Обучение в школе могут урезать.
В России идет обсуждение возможности возвращения к системе школьного образования длительностью 8 и 10 лет. Такая система весьма успешно действовала в СССР. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, выступил с инициативой сократить срок обучения в вузах на год. Пока что нельзя точно сказать, насколько реально воплощение такого предложения.