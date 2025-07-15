В США извинились за Трампа, в России сократят срок обучения в школе: главные события на 15 июля

На данный момент Россия не может точно сказать, что имел в виду Трамп, когда тот выдвинул условие о завершении конфликта за 50 дней. Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что американский президент и ранее озвучивал сроки по завершению украинского конфликта. Были и 24 часа, и 100 дней. Сейчас Москва пытается выяснить, что стоит за словами главы Белого дома.