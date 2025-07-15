Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа

Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время последнего телефонного разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. Однако Трамп тогда заявил, что разочарован прошедшим разговором, поскольку ему не удалось добиться «никакого прогресса». В Кремле отмечали, что «достаточно спокойно» относятся к ужесточению риторики Трампа и в то же время внимательно фиксируют все нюансы в его словах.