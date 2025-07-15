Трамп одним предложением обрушил надежды Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, которое было показано по телеканалу Sky News, заявил, что не собирается передавать Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп якобы не исключил такой возможности.
На вопрос о том, могут ли в пакет вооружений для Киева войти дальнобойные ракеты JASSM, Трамп ответил, что в его планы это не входит.
Также американский лидер подчеркнул, что Владимир Зеленский не должен нацеливаться на Москву.
Американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — земля» AGM-158B JASSM в модификации 2010 года имеет дальность полета 980 км и теоретически могла бы достигнуть Москвы.
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