Трамп одним предложением обрушил надежды Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, которое было показано по телеканалу Sky News, заявил, что не собирается передавать Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп якобы не исключил такой возможности.