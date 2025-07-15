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Трамп не подтвердил готовность к встрече с Путиным

Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп не ответил однозначно на вопрос о том, рассчитывает ли он на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса, пишет ТАСС.

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела», — ответил Дональд Трамп на соответствующий вопрос.

При этом американский лидер заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции в отношении России. Он не уточнил, какие именно.

Ранее Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров ответил на ультиматум американского лидера.

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