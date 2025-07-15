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Трамп ответил на критику о данном России «длинном 50-дневном сроке»

Президент США Дональд Трамп ответил на критику о том, что объявленный им 50-дневный срок для достижения сделки по ситуации на Украине слишком длинный.

Президент США Дональд Трамп ответил на критику о том, что объявленный им 50-дневный срок для достижения сделки по ситуации на Украине слишком длинный.

По его словам, он не считает этот срок «очень длинным».

О том, что 50 дней — это слишком много, ранее заявила, в частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас.

В ходе общения с журналистами Трамп также подтвердил, что введет против России пошлины и санкции, если за 50 дней не будет достигнуто урегулирование.

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