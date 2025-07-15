ЕС добавил 9 физлиц и 6 юрлиц в санкционный список против России

Помимо этого под внимание европейцев попал Фонд борьбы с несправедливостью. По информации ЕС, он был основан Евгением Пригожиным в марте 2021 года и участвовал в многочисленных информационных операциях против Украины и Франции, в частности запустил кампанию с обвинением французских солдат в похищении детей из Нигера.