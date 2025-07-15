Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз не возвращает вывезенных с Украины детей

В Германии и Польше не признают судебные решения Украины о возврате, отметила омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская.

Источник: Аргументы и факты

Вывезенных с территории Украины в страны Европы детей отказываются возвращать родителям. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее данным, в Евросоюзе введены локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Она также добавила, что в Германии и Польше не признают судебные решения Украины о возврате.

Там отмечают, что родители проживают в зоне боевого соприкосновения, а ребенок уже приспособился к новым условиям.

Ранее омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская заявила, что украинцев с детства учат ненавидеть Россию. Украинских детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать, рассказала уполномоченный по правам человека в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше