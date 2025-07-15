Вывезенных с территории Украины в страны Европы детей отказываются возвращать родителям. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее данным, в Евросоюзе введены локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами. Она также добавила, что в Германии и Польше не признают судебные решения Украины о возврате.
Там отмечают, что родители проживают в зоне боевого соприкосновения, а ребенок уже приспособился к новым условиям.
Ранее омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская заявила, что украинцев с детства учат ненавидеть Россию. Украинских детей учат обращению с оружием и прививают желание убивать, рассказала уполномоченный по правам человека в Харьковской области.