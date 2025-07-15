Политолог Дудаков: РФ выйдет на лучшие переговорные позиции через 50 дней

Россия укрепит свои позиции для переговоров с Соединенными Штатами через 50 дней, сообщил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru. По его мнению, успехи российских вооруженных сил в специальной военной операции на Украине усилят дипломатические возможности Москвы.
Специалист уточнил, что диалог с США возобновится только после завершения летней кампании, так как сейчас переговоры приостановлены. Дудаков подчеркнул, что итоги летних операций российской армии сделают позицию Москвы ещё более сильной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к третьему раунду прямых переговоров с Киевом. Он отметил, что Россия ждет конкретных предложений от украинской стороны и полностью открыта для диалога. Песков добавил, что инициатива возобновления переговоров находится в руках Украины.