Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Дудаков: РФ выйдет на лучшие переговорные позиции через 50 дней

Политолог заявил, что успехи российской армии сделают позицию Москвы более сильной.

Источник: Комсомольская правда

Россия укрепит свои позиции для переговоров с Соединенными Штатами через 50 дней, сообщил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru. По его мнению, успехи российских вооруженных сил в специальной военной операции на Украине усилят дипломатические возможности Москвы.

Специалист уточнил, что диалог с США возобновится только после завершения летней кампании, так как сейчас переговоры приостановлены. Дудаков подчеркнул, что итоги летних операций российской армии сделают позицию Москвы ещё более сильной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к третьему раунду прямых переговоров с Киевом. Он отметил, что Россия ждет конкретных предложений от украинской стороны и полностью открыта для диалога. Песков добавил, что инициатива возобновления переговоров находится в руках Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше