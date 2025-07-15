Госдума отложила рассмотрение проекта о гражданских жёнах участников СВО

А ранее в Госдуме рассмотрели законопроект, позволяющий продлить срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО. Поправка предлагает исключить период прохождения военной службы из срока действия результатов ЕГЭ, обычно составляющего четыре года. Иными словами, время, проведённое в армии, не будет «считаться» в рамках этих четырёх лет.