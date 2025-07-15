Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас пошла против Рютте: заявила, что США тоже должны платить за оружие Киеву

AFP: Каллас желает, чтобы США тоже платили за оружие для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила желание, чтобы США тоже оплачивали оружие для киевского режима, как это будет делать ЕС. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Стоит отметить, что высказывание главного дипломата ЕС идет вразрез со словами генсека НАТО Марка Рютте, который в понедельник, 14 июля, всячески поддакивая президенту США Дональду Трампу, назвал «абсолютно логичным», что за американское оружие для Киева заплатит Европа.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия в Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — сказала еврочиновница после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Затем Каллас посетовала, что если Вашингтон обещает предоставить оружие, но говорит, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле «вы его не предоставляете».

Как писал сайт KP.RU, уже сегодня появилась первая «ласточка», отказавшаяся от закупок американского вооружения для Киева. Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что не собирается присоединяться к плану НАТО по приобретению у США оружия и передачу его Украине.

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что новые поставки оружия для Украины будут производиться в формате закупок Европой оружия у Америки.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше