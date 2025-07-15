Каллас пошла против Рютте: заявила, что США тоже должны платить за оружие Киеву

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила желание, чтобы США тоже оплачивали оружие для киевского режима, как это будет делать ЕС. Об этом сообщило агентство France-Presse.
Стоит отметить, что высказывание главного дипломата ЕС идет вразрез со словами генсека НАТО Марка Рютте, который в понедельник, 14 июля, всячески поддакивая президенту США Дональду Трампу, назвал «абсолютно логичным», что за американское оружие для Киева заплатит Европа.
«Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия в Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», — сказала еврочиновница после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Затем Каллас посетовала, что если Вашингтон обещает предоставить оружие, но говорит, что за него заплатит кто-то другой, то на самом деле «вы его не предоставляете».
Как писал сайт KP.RU, уже сегодня появилась первая «ласточка», отказавшаяся от закупок американского вооружения для Киева. Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что не собирается присоединяться к плану НАТО по приобретению у США оружия и передачу его Украине.
Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что новые поставки оружия для Украины будут производиться в формате закупок Европой оружия у Америки.